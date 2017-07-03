Составлен ТОП-5 самых популярных бюджетных автомобилей в РФ в первом квартале

Российские автомобильные журналисты представили ТОП-5 самых популярных бюджетных моделей, представленных России. При составлении рейтинга учитывались продажи за первый квартал этого года. В основном в рейтинг вошли российские и французские автомобили.

Как отмечают эксперты, стоимостью до 550 000 рублей могут похвастаться не только российские, но и китайские автомобили, однако машины из Поднебесной проигрывают по технологическому оснащению.

На первом месте оказалась LADA Granta, стоимость которой начинается от 399 900 рублей. Стоит отметить, что автомобиль отлично подходит под категорию "цена/качество". Второе место топа занимает LADA Largus, цена которого стартует от 544 900 рублей, самой востребованной комплектацией является Norma за 635 400 рублей. Тройку лидеров замыкает Renault Sandero, ценник которого начинается от 534 000 рублей. В России наибольшей популярностью пользуется его кросс-версия Stepway.

На четвёртом месте оказался Renault Logan, которые несмотря на подорожание, всё же остаётся одним из самых востребованных автомобилей в России. Напомним, стоимость седана составляет 597 990 рублей. Пятое место ТОПа замыкает отечественный внедорожник LADA 4×4, который доступен на российском рынке по цене от 489 900 рублей.