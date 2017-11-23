Маленький кроссовер Volvo XC40 превратили в подключаемый гибрид

Компания Volvo презентовала на Пекинской автовыставке новую версию самого компактного кроссовера в своём модельном ряду – XC40. Стоит уточнить, что эта модель обзавелась гибридной модификацией, которую можно подзаряжать от бытовой сети.

Платформа CMA и гибридная установка для нового Volvo XC40 разрабатывалась совместно с китайской Geely. Автомобиль получил 3-цилиндровый бензиновый турбодвигатель объёмом 1,5 литра и 75-сильный электромотор. ДВС выдаёт 180 лошадиных сил, а суммарная производительность составляет 250 л. с. при крутящем моменте в 400 Нм.

Водитель новинки сможет выбрать один из трёх режимов движения: Hybrid, Power и Pure. Первый предполагает максимально экономичную езду, во втором случае моторы работают на полную мощность. В режиме Pure автомобиль переходит только на электротягу. Ожидается, что такой же силовой установкой оснастят Lynk&Co 01 и 02 – модели бренда, принадлежащего Geely.

Напомним, стандартный Volvo XC40 дебютировал в Милане в сентябре 2017 года, на российский рынок такой кроссовер должен выйти в мае. Изначально модель будет предложена со 190-сильным дизельным агрегатом, позднее в продажу поступит бензиновая версия, в распоряжении которой имеется 247 л. с.