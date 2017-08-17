Трендом Пекинского автосалона AutoChina стали электрокары

Накануне в Пекине стартовал 15-й автосалон, на котором представили более 1200 автомобилей различных классов и марок. Трендом автошоу стали электрокары от различных мировых брендов.

Автосалон AutoChina проводится раз в два года начиная с 1990 года, на нём компании представляют свои новинки, предназначенные не только для китайского, но и для мирового авторынка. В этом году большинство автомобилей, представленных на выставке, являлись электрокарами. Всего автопроизводители представили 64 концепта и 174 серийных новых автомобиля на альтернативных источниках питания. Стоит отметить, что правительство Китая уделяет особое внимание производству экологически чистого транспорта.

Как отмечают СМИ, 124 представленных электрокара, являются "плодами" работы китайских производителей. Особого внимания заслуживает новинка Hongqi, которая разрабатывается специально для правительства, наподобие российского проекта "Кортеж". В этом году разработчики презентовали концепт E-Jing GT и серийную версию седана H5.

Также особое внимание было уделено компании BMW с новым электрическим кроссовером iX3 Concept, который появится на рынке уже в 2020 году. Помимо него, баварская автокомпания презентовала М2 Competition с мощным 410-сильным мотором.

Стоит отметить, что на данный момент автосалон открыт только для журналистов и представителей общественности. Двери для всех желающих будут открыты 27 апреля, а сама выставка продлится до 4 мая этого года.