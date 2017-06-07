Обновленный хэтчбек Hyundai i20 обзавелся "роботом"

Южнокорейская автомобилестроительная компания Hyundai накануне обновила хэтчбек i20. Новинка получила более технологичное оснащение и новую коробку передач.

В Пекине компания Hyundai презентовала обновлённый i20, который получил новый обвес, модернизированную решетку радиатора, переработанную заднюю оптику и новые "катки". Помимо этого, в качестве опции можно установить панорамную крышу.

Из оснащения Hyundai i20 нового поколения может похвастаться новой мультимедийной системой, оснащенной 7-дюймовым сенсорным экраном, которая поддерживает Apple CarPlay и Android Auto. Стоит также отметить, что топовые версии i20 будут оснащаться GPS-навигатором и множеством электронных помощников, среди которых система экстренного торможения, контроля рядности и система, следящая за состоянием водителя.

Под капотом изменений не наблюдается, однако все двигатели получили систему "старт-стоп", которая позволяет глушить мотор при остановке. Помимо этого, топовый двигатель, мощностью 120 лошадиных сил и объемом 1,0 литра, теперь работает с роботизированной 7-ступенчатой КПП, оснащенной двойным сцеплением. Данная коробка передач является собственной разработкой компании Hyundai.