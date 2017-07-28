Bosch совершила прорыв в дизельных технологиях моторостроения

Немецкая компания Bosch сообщила, что разработала технологию, которая позволит снизить выбросы оксидов азота дизельным двигателем до 0,1 от законодательно разрешенного значения. Разработчики считают, что их изобретение, использующее искусственный интеллект, предотвратит исчезновение агрегатов на «тяжелом» топливе.

Bosch уже проводит испытания автомобилей со своей технологией, и выбросы от них не превышают 13 мг оксидов азота на километр пути. Это при том, что после 2020 года максимальное допустимое значение данного показателя будет составлять 120 мг. По мнению представителей Bosch, в скором времени дизельные автомобили больше не будут считаться вредными для экологии.

Общественность и регуляторы стали пристально следить за дизельным транспортом после скандала, произошедшего с немецким автогигантом Volkswagen AG. Производитель использовал в своих автомобилях программное обеспечение, занижающее показатели вредных выбросов, вырабатываемых машинами на «тяжелом» топливе. Таким образом он смог продавать свою продукцию в условиях ужесточенных экологических норм, но ему не удалось скрыть факт мошенничества.