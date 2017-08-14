Рынок люксовых автомобилей в РФ за I квартал упал на 5%

Жители России стали реже покупать люксовый транспорт, на что обращает внимание агентство «АВТОСТАТ». Аналитики сообщили, что за I квартал в стране были проданы 331 такая машина, что на 5% меньше в годовом сравнении (350 автомобилей).

Самым востребованным роскошным автомобилем в России остается Mercedes-Benz Maybach S-Class. Машина имеет долю в 60% в своем сегменте по итогам января-марта с результатом в 201 реализованный экземпляр. На второй позиции расположилась марка Bentley, продавшая 56 машин. Третье место досталось Maserati с результатом в 55 автомобилей. Также в России за отчетный период продано 13 машин Rolls-Royce. Марка Lamborghini реализовала 3 суперкара, а Ferrari продала 2 машины. В единственном экземпляре продан Aston Martin.

Более 60% люксового транспорта в России покупается москвичами. За первый квартал они купили 216 автомобилей. Жители Петербурга и Подмосковья приобрели 28 и 25 роскошных машин соответственно. Краснодарцы купили 5 автомобилей, в Кемеровской области зарегистрировано 4 машины, и еще по 1-3 транспортному средству разошлось по 32 субъектам РФ. Жители России уже второй месяц кряду снижают интерес к люксовому транспорту. За февраль спрос на него в стране упал на 9%, а в марте этот показатель уже достиг до 11%.