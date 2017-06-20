УАЗ принимает заказы на футбольную версию внедорожника «Патриот»

В России стартовал приём заявок на особую версию УАЗ «Патриот», разработанную в честь Чемпионата Мира по футболу. «Живые» продажи новинки начнутся в июне, стоимость специверсии составляет 995 000 рублей.

«Футбольный» внедорожник примечателен уникальным цветом кузова, оригинальным кожаным салоном и логотипами с названием версии. В список дополнительного оснащения УАЗ «Патриот» попали климат-контроль, новая отделка чехла КПП, рукоятки и стояночного тормоза, а также атермальные стёкла.

В салоне появилась кожаная отделка сидений, украшенная прострочкой и футбольной символикой. Дизайн автомобиля дополнили 16-дюймовые колёсные диски из легких сплавов и «футбольные» колпаки. Специально для этой версии в УАЗ создали шильдик и наклейки, которые разместили на кузове. Также для внедорожника разработали новый окрас кузова – «Синий Байкал».

Основой для особого УАЗ «Патриот» стала модель в исполнении «Престиж», которое оснащается парковочными датчиками, подогревом руля и передних кресел, мультимедийным комплексом с 7-дюймовым тачскрином и навигатором.