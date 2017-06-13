Hyundai «украл» у Nissan название для новой модели

Корейцы привезли на мотор-шоу в Пекин седан Hyundai Lafesta с покатой крышей, выполненный в новом фирменном стиле марки. Примечательно, что у компании Nissan тоже имеется модель с названием Lafesta.

Внешняя составляющая нового седана Hyundai Lafesta отдаленно напоминает экстерьер концептуального Le Fil Rouge, в марте представленного в Женеве. Этот шоу-кар также выполнен в новой стилистике южнокорейской марки, и концепция подучила название Sensuous Sportiness («чувственная спортивность»).

Каким будет салон нового седана Hyundai Lafesta, пока не ясно. Длина кузова автомобиля составляет 4660 мм. Размер колесной базы транспортного средства равен 2700 мм. Размеры транспортного средства указывают на то, что оно построено на шасси модели Elantra.

Для купеобразного седана Hyundai Lafesta предусмотрены 1,4- и 1,6-литровые агрегаты GDI. Оба двигателя сочетаются с 7-РКПП. О мощности моторов не сообщается, но на других моделях их производительность составляет 130-240 лошадиных сил.

Вероятно, Hyundai Lafesta станет на конвейер в Китае. Именно в этой стране в четвертом квартале нынешнего года начнутся продажи стильного седана. Машина специально создавалась для КНР и ориентирована на молодую аудиторию. О появлении новинки за пределами Поднебесной ничего не сообщается.