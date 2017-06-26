В Россию приедет "раллийный" Renault Duster Dakar

В России представлен вседорожник Renault Duster в лимитированном исполнении Dakar. Автомобиль особенен агрессивной внешностью в духе болидов знаменитой ралли-гонки. Новинка попадет во все дилерские центры французской марки в РФ в мае текущего года.

Renault Duster Dakar обзавелся расширенными колесными арками, легкосплавными дисками Black Thema размерностью 16 дюймов, защитными боковыми молдингами, черными боковыми зеркалами и стойками дверей. На заднем бампере автомобиля имеется стильная накладка с хромированным покрытием. Для кузова транспортного средства предусмотрены шесть цветов, в том числе «Оранжевая Аризона». Также машина получила хромированные пороги и коврики с надписью Dakar.

Лимитированный Renault Duster Dakar будет продаваться в России только с полным приводом. С 1,6-литровым 114-сильным мотором транспортное средство стоит от 1 005 990 рублей. В версии с 2-литровым 143-сильным агрегатом ее стоимость возрастает минимум до 1 045 990 рублей. Турбодизельная сборка автомобиля с 1,5-литровым 109-сильным мотором будет продаваться по цене от 1 079 990 рублей. Перечисленные установки сочетаются с 6-МКПП. Для 2-литрового мотора также предусмотрена АКПП. С такой коробкой передач Renault Duster Dakar будет доступен в РФ минимум за 1 095 990 рублей.