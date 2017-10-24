Audi отзывает 1,16 млн автомобилей из‐за проблемы с электронасосом

Немецким премиальным брендом Audi планируется масштабная сервисная кампания, охватывающая 1,16 миллиона машин во всем мире. Эти автомобили могут быть оснащены неисправным насосом системы охлаждения, представляющим опасность из-за вероятности возгорания в машине.

Американскими регуляторами подсчитано, что в США под отзыв попадают 342 867 автомобилей марки Audi. Сервисная кампания коснется модели A5 в формате кабриолета и седана, а также кроссоверов Q5. Все эти машины собраны в 2013-2017 годах. Кроме того, под отзыв попадают модели A6 2012-2015 годов и A4 2013-2016 годов.

Для перечисленных автомобилей Audi предусмотрен двухлитровый турбодвигатель FSI. Силовая установка оснащается электрическим насосом, который может забиваться отходами системы охлаждения агрегата. Такая неисправность чревата перегревом мотора, а также накоплением влаги, способной спровоцировать короткое замыкание и возгорание под капотом.

11 июня Audi даст более точную информацию о сервисной кампании. Пока кампания не проводится, так как производитель не располагает необходимым количеством компонентов, которые будут устанавливаться на отзывные автомобили вместо неисправных.