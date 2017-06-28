Rolls-Royce Wraith и Dawn получили карбоновый «Дух экстаза»

Британский бренд Rolls-Royce выпустит купе Wraith и кабриолет Dawn в лимитированной спецверсии, получившей название Black Badge Adamas. Новинки примечательны тёмным окрасом и множеством роскошных деталей ручной работы.

Rolls-Royce Wraith и Dawn Black Badge Adamas впервые получили двухцветный кузов. Главной особенностью автомобилей стала статуэтка «Дух экстаза», изготовленная наложением 294 слоёв высококачественного карбона. Такой материал используют в строительстве самолётов и ракет. Статуэтка разместилась на подиуме из титана со знаком бесконечности и надписью с названием спецсерии.

В салоне спорткаров также разместились стильные хронометры, инкрустированные бриллиантами чёрного цвета. Потолок в купе Wraith Black Badge Adamas украсили 1 340 светодиодами, выполненными в виде кристаллической решётки алмаза. Стоит отметить, что клиент сможет выбрать на свой вкус любой цвет оформления интерьера и «звездного неба» на потолке.

Британская марка намерена построить всего 40 купе Wraith и 30 экземпляров Dawn в специальной серии Black Badge Adamas. Пока в компании не стали раскрывать стоимость эксклюзивных автомобилей.