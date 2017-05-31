Роскачество перечислило ненадёжных производителей колесных дисков

Роскачество на основании поручения Минпромторга РФ и госкомиссии по противодействию незаконному обороту промышленной продукции провело мероприятие, в рамках которого было проверено качество алюминиевых колесных дисков размерностью 16 дюймов для автомобилей.

Исследование Роскачества затронуло 23 самых известных в России производителей колесных дисков из России, Китая, Германии, Италии и Тайваня. Специалисты проверили уровень безопасности «катков», для чего имитировали для них повседневную эксплуатацию с ударами, качением и изгибом при кручении.

Хорошо себя показали российские диски компаний Techline и VERITAS-16. Также не возникло нареканий к продукции китайских фирм YST, BANTAJ, N20 и NZ. В список безопасных производителей также вошли К&K (Россия), LS и KIA (Китай), МАК (Италия), Alutec и Rial YOKATTA (Германия), RW, YAMATO, Cross Steel и FR (Тайвань).

Опасными признаны диски компаний Proma и МЕГАЛЮМ (Россия), а также X-Race, 4GO, Replay и Alcasta (Китай). По мнению представителей Роскачества, перечисленные производители должны отозвать с рынка свой небезопасный продукт. Компания Replay еще до того, как Роскачество объявило результаты проверки, объявила отзыв своих дисков в РФ. Производитель готов компенсировать затраты клиентов или обменять небезопасные «катки» на качественную продукцию.