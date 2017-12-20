Nissan официально представил электрокар Sylphy

В Пенкине состоялась презентация электрокара Nissan Sylphy. Основой для автомобиля послужила модель Leaf. Новинка имеет много общего с машиной, продававшейся в России под названием Sentra.

Полностью название нового электрокара звучит как Nissan Sylphy Zero Emission. Машина получила электромотор, вращающий ее переднюю ось. Двигатель подучает энергию от литий-ионных аккумуляторных батарей, расположившихся в днище транспортного средства. Запас хода новинки составляет 340 километров.

Интерьер нового электрокара Nissan Sylphy пока не рассекречивается. При этом японцы сообщили, что машина оснащена информационно-развлекательной установкой, которой можно с помощью специального ПО управлять смартфоном.

Компания Nissan также привезла в Пекин концептуальный электрический кроссовер IMx Kuro, который публика уже лицезрела в марте в Женеве. Разработчики сообщили, что в ближайшие пять лет выведут на рынок порядка 20 новых «зеленых» моделей. Большая чисть из них отправится в КНР.