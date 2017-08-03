Седан Lexus ES нового поколения представлен официально

Японские машиностроители представили на мотор-шоу в Пекине седан Lexus ES нового поколения. Автомобиль выйдет на рынок до конца нынешнего года, и будет конкурировать с моделями Mercedes-Benz E-Class, BMW 5-Series, Audi A6, Volvo S90 и Jaguar XF.

Седан Lexus ES сменил поколение седьмой раз. В актуальной генерации автомобиль продается в России в трех вариантах сборки. Стоимость самой дешевой из них составляет 2 235 000 рублей.

Основой для нового Lexus ES послужила платформа Toyota New Global Architecture (TNGA). Машина увеличилась и стала легче в сравнении с предшественником. Автомобиль похож на модели RX и LX, обзавелся светодиодной оптикой, 19-дюймовыми колесными дисками и многорычажной задней подвеской. Кроме того, новинка получила версию F-Sport с более агрессивным экстерьером. Lexus ES следующей генерации оснащен новыми креслами, модернизированной мультимедийной установкой с 12,3-дюймовым тачскрином. Машина получила передовые системы безопасности и голосовое управление некоторыми функциями.

Новый Lexus ES оснащается 3,5-литровым бензиновым мотором V6 тягой 300 л.с. Агрегат сочетается с 8-АКПП. Кроме того, машина получила гибридную версию на базе 2,5-литровой бензиновой «четверки», взаимодействующей с электродвигателем. В общей сложности мощность установки составляет 220 л.с.