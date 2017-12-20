В конце 2018 года электрокар Honda Everus появятся на автомобильном рынке Китая

На китайский авторынок в конце текущего года будут запущены первые электрокары Honda Everus. Целью автомобиля было дать публике общее представление об электрокарах, какими их видит Honda.

На современном авторынке, особенно китайском, электрокары играют важную роль. Они приобрели огромную популярность у покупателей. Кроме того, во многих странах владельцам автомобилей с нулевым уровнем выбросов положены определенные привилегии. Автопроизводители стараются идти в ногу со временем, и подстраиваться под желания покупателей.

И компания Honda тому не исключение. Разработчики решили поставить на конвейер первый за всю историю марки электрический автомобиль, получивший название Honda Everus. На данный момент опубликовано очень мало информации о новинке. Но по имеющимся фотографиям можно сказать, что дизайном экстерьера модель напоминает Honda HR-V, а о технических характеристиках электромобиля данных вообще не предоставляется. Дебют концепта состоялся на проходящем в эти дни автосалоне в Пекине.