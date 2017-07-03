В Бирмингеме представлена экстремальная версия пикапа Nissan Navara Arctic Trucks

Японская компания Nissan совместно с Arctic Trucks разработали экстремальную версию пикапа Navara, которую назвали Off-Roader AT32 и представили в Бирмингеме. Пакет дополнений от ателье и производителя заметно улучшил проходимость автомобиля.

Внедорожный потенциал пикапа Nissan Navara был улучшен за счет доработок. Экстремальную новинку Arctic Trucks Off-Roader AT32 получил защиту днища из металла, дорожный просвет увеличился на 2 сантиметра, а также пикап получил «шноркель» (приспособление для глубоких бродов).

Чтобы оснастить 32-дюймовые колеса Nissan Navara Arctic Trucks Off-Roader AT32 грязевыми покрышками, инженеры расширили арки колес, что придало автомобилю впечатляющий вид.

Кроме того, за дополнительную плату покупатели смогут заказать блокировку переднего дифференциала, которая поможет на скользких поверхностях. В результате внедорожность экстремальной версии Off-Roader AT32 значительно вырастет. В создании авто участвовало ателье Arctic Trucks, которое не в первый раз создает внедорожную версию.