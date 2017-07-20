На Пекинском автосалоне дебютировал Lexus ES нового поколения

В рамках Пекинского автосалона дебютировал элитный седан Lexus ES. На данном этапе посмотреть на него может только СМИ и пресса.

Lexus ES получил модернизированный внешний дизайн и современное оснащение. Компания не стоит на месте и всячески привлекает внимание публики, обновляя свои модели. Это уже седьмое обновление, считая со старта продаж на авторынке. На этот раз разработчики добавили модели инновационные технологии и вариацию F-sport.

Недавно в интернете были опубликованы фотографии салона обновленного Lexus ES, по которым видно, что модель интерьером похожа на своих предшественников – моделей LS и LC. Производитель предлагает несколько вариантов отделки салона. Самый дорогостоящий вариант – отделка высококачественной белой кожей с коричневыми вставками. Также в оснащение входит сенсорная «приборка» и большой тачскрин, управляющий информационно-развлекательной системой.

Главные изменения находятся в передней части автомобиля, из них ярче всего выделяется видоизмененная решетка радиатора. Сам дизайн кузова стал более агрессивным и в тоже время роскошным. Что касается силовой установки, Lexus ES получит 6-цилиндровый мотор, объем которого составляет 3,5 литра, а мощность – 300 лошадиных сил. В качестве трансмиссии – 8-скоростной «автомат».