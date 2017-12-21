Представлена удлинённая версия кроссовера Audi Q5 L для Китая

На мотор-шоу в Пекине дебютировала удлинённая модификация кроссовера Audi Q5 L. Премиальная новинка должна появиться на китайском авторынке уже летом текущего года.

Отметим, что дизайн удлинённого Audi Q5 L не был секретом, поскольку компания уже публиковало фотографии нового автомобиля, разработанного специально для Поднебесной. Кроссовер прибавил в длину 88 мм, благодаря чему появилось больше места для задних пассажиров. Так, в салоне прибавилось 110 мм пространства.

Наряду с этим багажный отсек модели не изменился и по-прежнему вмещает 550/1 550 л. Внешний вид удлинённой версии повторяет дизайн стандартного внедорожника, за исключением того, что задние двери стали длиннее. Новый Audi Q5 L оснащается 2,0-литровым турбированным двигателем с двумя вариантами форсировки в 190 и 252 лошадиные силы. Мотор сочетается с 7-скоростной роботизированной трансмиссией S tronic.

В арсенале новинки имеются климат-контроль, цифровая приборная панель, мультимедийный комплекс MMI с возможностью подключения смартфонов, стереосистема Bang & Olufsen и многое другое. Производство удлинённого кроссовера Audi Q5 L наладят на совместном предприятии FAW и Volkswagen. Стандарный Audi Q5 в России стоит как минимум 3 050 000 рублей.