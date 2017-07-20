На российском авторынке появится новая китайская автомобильная марка WEY

Концерн Great Wall Motor выведет на автомобильный рынок России новую премиум-марку WEY, которая станет конкурентом для японских и корейских брендов люксового сегмента.

По словам Ван Фэнин, президента Great Wall Motor, довольно высокая цена на автомобили данной марки будет оправдываться высоким качеством. Также она заявила, что реализация WEY в России будет производиться в 2020-2025 годах. Первое время автомобили будут импортными, но, возможно, со временем они будут производиться и в России.

Мировой дебют китайского бренда состоялся в 2016 году. На данный момент возможность приобрести автомобили марки WEY есть только в Китае. Модельная линейка компании состоит из двух автомобилей - VV5 и VV7. В планах компании выпустить кроссовер с электрической силовой установкой, который бы стал конкурентом Tesla Model X.