Geely презентовала в Пекине электрокроссовер Concept Icon

Китайский автопроизводитель Geely презентовал в рамках Пекинского автосалона новый кроссовер Concept Icon на электротяге. Новинка призвана показать новую фирменную стилистику компании.

Подобно другими китайским брендам Geely решила заняться строительством электромобилей. Внешний вид нового Concept Icon разрабатывала шанхайская дизайн-студия во главе с вице-президентом Geely Design China Гаем Бургойном.

В дизайне передних и задних фонарей можно увидеть символ бесконечности, который стал одной из главных особенностей концепта. У электрокроссовера отсутствует центральная стойка, а задние двери открываются по направлению движения.

Интерьер Geely Concept Icon выдержан в духе минимализма. Управлять различными функциями автомобиля можно при помощи большого дисплея мультимедийной системы. Помимо этого, новинка получила цифровую приборную панель.

Пока компания держит в секрете технические характеристики электрокара. Скорее всего, силовая установка автомобиля включает в себя два электромотора. Кроссовер способен преодолеть не менее 400 км на одном заряде. Прототип был создан ради демонстрации направления, в котором будет развиваться марки, а значит, он не обзаведётся товарной версией.