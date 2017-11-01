В Монако представили роскошный лимузин Aznom на базе RAM 1500

На фестивале уникальных автомобилей Top Marques в Монако был представлен внедорожный лимузин на базе американского пикапа Ram 1500. Роскошный автомобиль разработало итальянское тюнинг-ателье Aznom.

Тюнинг-ателье Aznom из Италии решило доработать пикап Ram 1500. В основе роскошного внедрожного лимузина оказалась модель предыдущего поколения в четырехдверном исполнении. Передняя часть авто осталась прежней, однако остальное было полностью переработано.

В результате доработок Aznom пикап Ram 1500 обзавелся дополнительной стойкой. Также тюнеры частично закрыли грузовой отсек, чтобы увеличить салон. Внутри лимузин получит обивку из алькантры и качественной кожи коричневого цвета, два дополнительных кресла, огромную деревянную консоль с набором функций: мини-бар, игровая приставка и кофе-машина.

О моторной линейке Aznom Ram 1500 ничего не известно, так же как и стоимость доработанного роскошного лимузина-внедорожника.