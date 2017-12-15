В Пекине состоялась презентация концептуального кроссовера BMW iX3 на электротяге

В рамках автосалона в Пекине состоялась официальная презентация электрического кроссовера BMW Concept iX3. Серийное производство новинки, которая является обновленным BMW X3 с электромотором, намерены наладить уже в 2020 году.

Несмотря на то, что BMW Concept iX3 является доработкой, кроссовер получил ряд уникальных дизайнерских элементов, которые были представлены в концепт-каре i Vision Dynamics.

Электрокар получил уникальные акценты на передней панели, заднем диффузоре и вдоль боков, а также уникальный цвет Moonstone Silver и диски колёс. Представители BMW сообщили, что дизайн был изменен, чтобы улучшить аэродинамические характеристики кроссовера.

Электрический BMW Concept iX3 оснащен системой пятого поколения производительностью 270 «лошадей» и аккумуляторами объемом 70 кВт/ч, которые обеспечивают до 400 км хода в цикле WLTP. Полная зарядка кроссовера с мощной станцией займет всего полчаса.