Раскрыта внешность новых Renault Logan и Sandero

Французская автомобилестроительная компания Renault накануне провела рестайлинг седана Logan и модели Sandero, предназначенных для бразильского рынка. На днях в сети появились первые рендеры обновленных моделей.

Нынешнее поколение моделей выпускается с конца 2016 года и предлагается под маркой Dacia. Согласно новым рендерам, переработанные модели получили новый обвес, новую радиаторную решетку и светодиодную оптику головного света. Кроме того, Renault Sandero и Stepway обзавелись новой секцией фар на задней двери.

Силовая часть моделей Logan и Sandero представлена тремя агрегатами, мощность которых варьируется от 79 до 150 лошадиных сил. В базовом варианте Renault Logan оснащается 79-сильным 1,0-литровым двигателем, в более дорогой версии установлен 1,6-литровый мотор на 118 "лошадей", в то время как топовая модификация оснащается "атмосферником", способным генерировать 150 лошадиных сил. Данные агрегаты работают с несколькими видами трансмиссии, среди которых вариатор CVT и механическая коробка передач.



