Компания Dongfeng делает ставку на авторынок России

Китайский автопроизводитель Dongfeng по итогам 2017 реализовал в России 913 автомобилей под брендом DFM, созданным специально для этой страны. В текущем году компания намерена продать по меньшей мере 3 000 машин.

Российские автолюбители с января по март 2018 года купили 322 авто марки DFM, что на 129% больше, чем годом ранее. В первом квартале прошлого года компания продавала в России только высокий хэтчбек H30 Cross, к лету стартовали продажи кроссовера AX7. На сегодняшний день в модельном ряду DFM только два автомобиля, но в ближайшем будущем его пополнят новые машины.

Генеральный директор российского подразделения компании Ван Пэн отметил, что Россия является стратегическим рынком для Dongfeng, поэтому бренд проложит работать здесь ещё минимум 30-40 лет. Китайский автопроизводитель уже составил план по запуску новинок на ближайшее пятилетие.

«График может меняться в силу нескольких причин, но мы в любом случае будем увеличивать модельный ряд. А нынешний уровень продаж – вовсе не повод, чтобы уйти из России», – подчеркнул господин Пэн.

Уже в 2018 году россияне смогут приобрести новый кроссовер Fengguang 580, а в следующем – «паркетник» AX4. Хотя пока компания не может похвастаться большим объёмом реализации, в Dongfeng задумываются об организации сборочного производства в России.