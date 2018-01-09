Крупнейшая компания Amazon даст курьерам доступ в припаркованные автомобили

Крупная интернет-компания Amazon получит доступ к транспортным средствам своих клиентов. Курьеры будут доставлять посылки клиентам в багажник. Такая информация была опубликована в иностранной прессе. Курьеры Amazon смогут оставить посылки в багажнике припаркованного автомобиля клиента, если он отсутствует. Названием этого сервиса стало Amazon Key In-Car. Сейчас к Key In-Car имеют доступ жители 37 городов США.

Данная услуга подходит не всем автомобилям. Чтобы ей воспользоваться, у покупателя должна быть машина, выпущенная не позже чем в 2015 году. Также важно отметить, что пока Amazon заключила сотрудничество только с GM и Volvo. Модели компаний оснащены дополнительными функциями, позволяющими на расстоянии управлять некоторыми функциями машины. Так что на данный момент Amazon Key In-Car могут воспользоваться владельцы автомобилей указанных марок.