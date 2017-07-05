Volvo: К 2025 году электрокары составят 50% от реализации

По словам представителей компании Volvo, автопроизводитель считает, что через семь лет половину всех продаж марки составят автомобили с электрической силовой установкой.

Volvo ведет расчет на автомобильный рынок Китая, на котором электрокары набирают популярность. По словам правительства Китая, к 2025 году доля автомобилей с электрическим двигателем, от всего внутреннего рынка страны, составит 20%.

Уже в прошедшем году количество реализованных в Китае электромобилей увеличилось на 777 тысяч машин, что составляет 2,7%. В 2017 году компания Volvo заявила, что каждый выпускаемый новый автомобиль, будет иметь электрическую модификацию. Предложено три вида силовых установок: полностью электрический двигатель и гибридный мотор.

Электрические машины набирают популярность на рынке, и крупные автомобильные компании активно электрифицируют свои машины. Конкуренты Volvo тоже запустили проекты по переходу на электромобили. У компании Volvo в Китае два завода, выпускающих гибридные S90 и S90L, а также планируется выпуск кроссовера XC60.