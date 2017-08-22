Jaguar XE Sport 300 выступил против олимпийского конькобежца Шандора Лю

Премиальный Jaguar XE Sport 300 в кузове седан выступил против Шаолиня Шандора Лю, который установил рекорд по конькобежному спорту в Олимпийских играх, чтобы улучшить скорость спортсмена. Состязание прошло на ледяной трассе во Флевонице, Нидерландах, которая признанп самым длинным искусственным треком в мире.

В результате состязания венгерский спортсмен Шандор Лю прошел дистанцию за 4,4 секунды. За рулем премиального Jaguar XE Sport 300 был пилот производителя Шон Хоги, а рядом сидела Элиза Кристи, возлюбленная олимпийского конькобежца. Со средней скоростью в 59 км/ч седан пришел к финишу за 3,3 минуты.

Премиальный седан Jaguar XE 300 Sport оснащен серыми корпусами наружных зеркал, задним спойлером, уникальной окантовкой решетки радиатора, а также фирменной тормозной системой.

Автомобиль получил силовую установку производительностью в 300 «лошадей» и коробку-автомат на восемь скоростей. Всего за 5,7 секунд седан способен набрать 100 км/ч.