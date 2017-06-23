Спортивный Audi S8 получит 600-сильную версию E-Tron

«Заряженный» флагманский седан Audi S8 уже не раз попадался в объективы камер фотошпионов, из чего можно сделать вывод, что премьера модели состоится в нынешнем году. Недавно на просторах интернета появилась новая информация о мощном автомобиле.

Внешнее оформление новинки разительно не измениться, так как это будет обычный Audi S со спортивным обвесом кузова и четырьмя выхлопными патрубками. Также Audi S8 обустроят массивными колесными дисками, подходящими по размеру тормозным суппортам.

Не исключается, что под капотом Audi S8 разместится 6-цилиндровый битурбированный двигатель объемом 2,9 литра, но скорее всего новый Audi S8 укомплектуют 8-цилиндровым 4-литровым мотором с двумя турбокомпрессорами. Такой агрегат имеется в моторном отсеке Porsche Panamera Turbo и развивает больше 500 л.с.

Помимо всего, новый Audi S8 получит производительную версию E-Tron. По непроверенным данным, электрическую трансмиссию возьму из Porsche Panamera Turbo S E-Hybrid. Таким образом, мощность мотора превзойдет отметку в 600 л.с. Новый Audi S8 представят на Парижском автосалоне в октябре, а на рынок машина выйдет в конце 2018 или в начале 2019 года.