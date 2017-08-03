Электрокроссовер Roewe Marvel X появится на рынке в сентябре

Китайские разработчики из компании SAIC раскрыла в сети подробности об электрическом кроссовере Roewe Marvel X, который первоначально выйдет на авторынок Поднебесной. Автомобиль представят в рамках Пекинского автосалона, которые откроет свои двери уже 25 апреля текущего года.

Внешнее оформление нового Roewe Marvel X продемонстрировали еще в конце 2017 года, когда визуализация авто попала в базу Министерства промышленности Китая. На представленных фото на автомобиле красовался шильдик Marvel. Отмечается, что китайцы должны были придумать другое название автомобилю, чтобы избежать недоразумений с компанией Marvel, но этого не случилось.

Внешность Roewe Marvel X позаимствовал от прототипа Vision-E, а в основу электрокроссовера легла архитектура паркетника Roewe RX5. Размеры авто составят 4678X19191616 мм, а длина колесной базы достигла 2 800 миллиметров.

Под капотом нового Roewe Marvel X разместятся 116-сильный и 71-сильный двигатели, размещенные на передней и задней осях соответственно. До первой «сотни» машина сможет разогнаться за 4,0 секунды, а дальность хода равна 500 км. Автомобиль оборудован беспроводной зарядкой.