Представлены спецверсии для Rolls-Royce Wraith и Dawn

Британская машиностроительная компания Rolls-Royce презентовала специальное издание своих авто с наименованием Adamas. Серия включает в себя 40 моделей Rolls-Royce Wraith Black Badge и 30 экземпляров Rolls-Royce Dawn Black Badge в особом исполнении.

Отмечается, что новинки получили двухцветный кузов и фирменную фигурку «Дух экстаза», изготовленную из 294 слоев углеволокна. В салоне стоит отметить часы, украшенные 88 бриллиантами черного цвета, образующими знак бесконечности. На потолке можно увидеть толкование алмазной темы в «Звездном небе», состоящем из 1340 компонентов, исполненных из оптоволокна. Помимо всего, машины оборудовали матовой панелью управления, а на порогах начертана специальная гравировка.

Раньше Rolls-Royce показала спецверсию своего купе Rolls-Royce Wraith Luminary Collection. Кузов авто окрашен в оттенок Sunburst Grey, повторяющий цвет восходящей зари. На передних крыльях авто можно заметить стильное изображение в виде солнечных лучей.

В салоне отмечают отделку из дуба и 176 светодиодов для освещения, потолок покрыт материалом, создающим эффект падающей звезды. На разработку такого покрытия ин6женеры затратили 20 часов.