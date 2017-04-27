В Высокой Горе смастерили вертолет из авто "Ока"

Вертолет марки МИ-1 поучаствует в параде, приуроченном ко Дню Победы в Высокогорском районе. Отмечается, что винтокрылая машина проедет по улицам районного центра, так как ее смастерили из советского автомобиля «Ока».

Внешне машина соответствует габаритам вертолета МИ-1. Для того, чтобы управлять такой машиной, садиться за штурвал вовсе не обязательно. С этой целью необходимо уметь справляться с механической трансмиссией.

Сообщается, что небо является детской мечтой директора местного ледового дворца Андрияна Тябина. Как и все советские парни, он мечтал стать космонавтом, чтобы посмотреть на Землю через иллюминатор.

Отмечается, что в Высокой Горе уже готовы к празднованию Великой Победы. Местные энтузиасты подготовили для упомянутого парада советскую военную технику. Тябин подчеркнул, что он надеется на мирное небо над головой и мир во всем мире.