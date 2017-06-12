В Татарстане за первые три месяца продали 4 024 авто LADA

Специалисты исследовательского центра «Автостат.Инфо» установили, что в Татарстане за первуй квартал текущего года местные автосалоны сбыли 4 024 новых автомобиля отечественного бренда LADA. Сообщается, что это самый высокий показатель продаж среди субъектов РФ.

На втором месте среди российских регионов оказалась Самарская область, где реализовали 3 868 машин LADA. ТОП-3 закрывает республика Башкирия с результатом 3 487 авто. В ТОП-5 регионов расположились Пермский край (2 595 единиц) и Москва (2 437 экземпляров).

Интересен тот факт, что российская столица завоевала первенство среди городов с наибольшим спросом на машины LADA. За ней в перечне следует Петербург (1891 машина). Третью строку получил Тольятти (1 382 штуки). На четвертой ступеньке разместилась Самара (998 ед.) Пятерку лидеров закрила Пермь (948 шт.). Общее число автомобилей LADA, проданных в РФ за январь-март нынешнего года достигли 66 319 единиц (+21,14%). Всего «АвтоВАЗ» выручил за отчетный период 3 720 000 000 рублей.