Модели Tesla "накатали" 5 млрд километров

Автомобильной компанией Tesla была опубликована статистика об ее автомобилях с электрической силовой установкой. Речь идет о машинах, эксплуатируемых по всему миру.

Осенью 2016 года компания заявила, что в общей сложности пробег электрокаров составил около 5 миллиардов километров. Летом прошедшего года пробег составил 8 миллиардов километров. На сегодняшний день электрокары преодолели расстояние около 11,5 миллиардов километров.

Компания Tesla предлагает покупателям электрокар премиум класса Model S, кроссовер Model X и Model 3. Сейчас на производстве последнего автомобиля возникли трудности. Руководство компании Tesla пообещало инвесторам, что к концу марта нынешнего года, с конвейера в неделю будет выходить 2500 Model 3. Но на данный момент компания выпускает не больше 2000 электрокаров в месяц.

К сожалению, пока Tesla приносит только убытки. В конце прошлого года были подведены итоги, судя по которым чистые убытки автомобильной компании составили 770,8 миллионов долларов. За весь 2017 год компания потеряла 2,2 миллиарда долларов, а за 2016 год Tesla лишилась 773 000 000 долларов.