Foton начал дорожные тесты беспилотного грузовика

Китайская машиностроительная компания вывела на тест-драйв свой первый грузовик, оснащенный автопилотом четвертого уровня. Сообщается, что Foton первой из всех поднебесных автокомпаний получила лицензию на дорожные тесты автономного большегруза.

В соответствии с данными, распространенными пресс-службой Foton, тесты самоуправляемого грузовика Foton пройдут на территории научно-исследовательского института в Чунцине (КНР). В программе тестов фигурирует отработка алгоритмов работы машины при движении по шоссе, городской среде или в условиях тяжелого бездорожья.

По словам инженеров Foton, новый беспилотник может накопить довольно много дорожной информации, которая послужит базой для разработки транспортно-логистических систем и автономных автомобилей. Стоит напомнить, что над беспилотным грузовиком с 2016 года трудились специалисты Foton и Baidu.

В списке оснащения беспилотника следует выделить современные системы идентификации пешеходов и светофоров, экстренного торможения, адаптивный круиз-контроль и точные спутниковые камеры. Системы автомобиля смогут идентифицировать пешехода в 95% случаев, а сигналы от светофоров в 99,9%.