На московском заводе Renault уже начали подготовку к производству нового кроссовера

На московском заводе компании Renault стартовали подготовочные работы к производству кроссовера С-сегмента, выпуск которого запланирован на конец года. Об этом сообщают представители российского офиса компании.

По данным, полученным от директора компании Жан-Луи Терона, российский завод уже начал производство первых прототипов модели для тестирования сборочного оборудования. Как отмечали ранее представители российского подразделения, производство нового кроссовера запланировано на конец 2018 года, если же возникнут проблемы, то его перенесут на начало слудующего года.

Московский завод Renault будет первым производственным комплексом, на котором наладят выпуск С-класса, перед общественностью модель предстанет в конце авгуса, в рамках автомобильной выставки в Москве.











