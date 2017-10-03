Эксперты рассказали о ошибках Илона Маска, которые повлияли на производство электрокаров

По словам экспертов, Илон Маск, принимая неправильные решения, поспособствовал снижению качества выпускаемых компанией электромобилей.

Специалисты отмечают, что такие ошибки допускали автопроизводители еще в ХХ веке. Маск и сам заявил, что возлагал слишком большие надежды на роботизированную систему. Вспоминая 80-е года эксперты отмечают, что тогда General Motors попала в подобную ситуацию, и многомиллионный проект потерпел крах.

На тот момент «соседом» GM был завод Ford, на котором трудилось намного меньше роботов, но он был более продуктивным. Сейчас же все чаще можно услышать о том, что у компании Tesla проблемы на производстве. За последние несколько месяцев компания дважды отзывала партию автомобилей. В марте электрокары Model S вернулись на завод из-за подозрения на неработающий рулевой гидроусилитель. А на прошедшей недели выпуск Model 3 вообще был остановлен из-за дефектов нескольких постов сборочной линии.