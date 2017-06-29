Renault поставила беспилотники для завода «АвтоВАЗ» в Ижевске

Ряды беспилотников для перевозки автокомпонентов завода ПАО «АвтоВАЗ» в Ижевске пополнили 15 машин. Отечественный автогигант закупил их у французской компании Renault.

О том, что производственному объекту ПАО «АвтоВАЗ» в Ижевске передали 15 беспилотников сообщил Жан-Луи Терон, директор завода компании Renault в Москве. Топ-менеджер напомнил, что в минувшем году ижевская площадка получила 12 автономных перевозчиков компонентов.

Беспилотники разрабатывались на московском заводе Renault. На данный момент на столичной площадке французского производителя работают 110 таких машин. Их стоимость не разглашается.

Ранее «АвтоВАЗ» начал в Ижевске выпуск модели LADA Vesta. Недавно в этой линейке появился «вседорожный» седан в версии Cross. Автомобиль получил некоторые внешние изменения, присущие кроссоверам, а также завышенный клиренс. Стоимость машины не озвучивается, но по инсайдерским данным, уже летом ее появления стоит ждать на российском рынке.