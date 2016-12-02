Ford Fiesta превратился в небольшой фургон

Наверное, многие могли видеть хэтчбэки B-класса с зашитым задним боковым стеклом, на которых некоторые предприятия осуществляют развозку мелкогабаритного товара. Отмечается, что для этих целей чаще всего используют Opel Corsa и Ford Fiesta, который недавно сменил генерацию и предстал в виде заводского фургона Ford Fiesta Van.

Премьера нового Ford Fiesta Van прошла в рамках выставки коммерческой техники в Бирмингеме (Великобритания). Как и у других аналогичных машин, у Ford Fiesta Van убрали задний диван и задние стекла, сделав авто более удобным для перевозок. Отмечается, что объем багажного отсека новой машины составит 1 000 литров.

Под капотом Ford Fiesta Van разместится 1,1-литровый агрегат с отдачей 85 лошадиных сил. Кроме него предусматривается 1-литровый 125-сильный турбомотор. Дизельная линейка представлена 1,5-литровым двигателем с мощностью 85 и 120 «лошадок».

В салоне стоит выделить 3,8-дюймовый тачскрин и систему Sync. Также фургон опционально можно оснастить топовыми колесными дисками от стандартной версии Ford Fiesta.