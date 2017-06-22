Китайцы возродили суперкар Isdera Commendatore GT

Около 15 лет известный немецкий брендIsdera не выпускал автомобили, занимаясь обслуживанием и реставрацией своих машин. Вместе с тем недавно стало известно, что компания намерена привезти на Пекинский автосалон новый суперкар Isdera Commendatore GT.

Согласно данным, распространенным журналистами автомобильных изданий, новый суперкар Isdera Commodore GT представят в рамках Пекинского мотор-шоу. Интересен тот факт, что новинка больше не получит технические параметры от Mercedes-Benz и будет обустроена полностью электрическим агрегатом.

Купе Isdera Commendatore GT станет полностью оригинальным автомобилем, в котором больше не будут использовать компоненты от иных серийных машин. Нужно сказать, что суперкар Isdera Commendatore 112i позаимствовал фары от Porsche 968, а более ранние авто получили задние фонари от Mercedes-Benz.









Под капотом суперкара разместились 300-киловаттные электроагрегаты, расположенные на каждой оси. Они смогут функционировать вместе с системой полного привода и аккумулятором в 105 кВт, обеспечивающих дальность хода в 500 км. В салоне машины выделяют сенсоры, мониторы и дорогую отделку. Более детальную информацию об авто раскроют после Пекинского автосалона.