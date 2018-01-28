Great Wall опубликовала фото кроссовера Haval F

Китайская автомобилестроительная компания Great Wall вскоре выпустит на рынок новую модель, которая станет первой в модельном ряде F. По словам представителей марки, новинка будет предназначена для молодой аудитории и получит соответствующее оснащение.

На данный момент суббренд Haval выпускает кроссоверы модельного ряда H, которые в свою очередь поделены на 2 лейбла, различающихся комплектацией и дизайном. Компания решила, что этого мало, поэтому решила создать новую модельную линейку, которая позволит охватить большую аудиторию и привлечь молодежь.

Haval F5 станет первым автомобилем в данной линейки и будет отличаться современным молодежным дизайном, который отображает спортивный характер автомобиля. На данный момент нет точной информации о том, поступит ли данная модель на российский автомобильный рынок.

По всей вероятности, Haval F5 будет представлен на близлежащем Пекинском автосалоне, где разработчики расскажут больше подробностей о новинке. На данный момент в сети есть несколько официальных рендеров нового кроссовера.