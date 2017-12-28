Infiniti показала новую платформу для своих электрокаров

Японская люксовая марка Infiniti, входящая в структуру автомобилестроительной компаниии Nissan объявила о создании новой электрифицированной платформы, которая станет базой для постройки электромобилей бренда. О таких намерениях компании сообщил руководитель Infiniti Роланд Крюгер.

Сообщается, что такая платформа будет создана на основе прототипа Infiniti Q Inspiration, который представили в январе 2018 года в Детройте. Интересно, что в моторном отсеке концепта разместился необычный ДВС VC-Turbo с изменяемой системой сжатия. Отмечается, что это первый массовый агрегат с подобными характеристиками.

Новое электрифицированное шасси станет основой для пяти электрических автомобилей. Одно из таких авто увидит свет в течение ближайших пяти лет.

Когда Infiniti Q Inspiration дебютировал, многие обратили внимание на характеристики премиального седана. Его обустроили массивной архитектурой и салоном, в котором разместились плавающая приборная панель и большой экран.