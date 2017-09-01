Alibaba оптимизирует голосовое управление для Daimler, Audi и Volvo

Накануне представители китайской компьютерной компании Alibaba сообщили, что скоро представят систему искусственного интеллекта для компаний Daimler, Audi и Volvo. Новая система голосового управление будет использоваться в машинах, предназначенных исключительно для китайского рынка.

Новая система искусственного интеллекта позволяет водителю управлять транспортным средством с помощью голоса, для этого используются "умная колонка". Управление также может осуществляться с помощью смартфона - водитель, находясь дома, может запустить двигатель, кондиционер, а также задать маршрут в навигаторе.

Помимо всех этих возможностей, с помощью системы можно произвести диагностику автомобиля. К примеру, с помощью определенных команд можно узнать процент заряда автомобиля, либо же заполненность бака.

Как отметил руководитель компании, данная система находится на стадии разработки, сейчас специалисты работают над обновлённой версией, которая позволит распознавать лишь голос владельца и выполнять только его команды.

Напомним, ранее компания представила данную систему для автомобилей Infiniti и Genesis, которых управление осуществлялось с помощью Amazon.