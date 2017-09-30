Audi планирует увеличить объемы реализации в Китае

Представители немецкой автомобилестроительной компании Audi накануне сообщили о планах реализации 1 200 000 автомобилей в год в одном только Китае. По словам топ-менеджера, такие объемы продаж будут налажены к 2023 году.

В прошлом году китайским дилерам удалось реализовать на 1,1% больше автомоблей, чем в 2016 году. В результате, автомобильный рынок Поднебесной стал для Audi самым большим рынком сбыта. Ранее представители компании уже сообщали о планах выпуска 10 кроссоверов исключительно для Китая. Выбор данного сегмента очеиден, ведь кроссоверы являются одними из самых востребованных машин в мире, а в Китая они имеют еще большую популярность.

Совместно предприятие FAW-Volkswagen займется выпуском семи из десяти моделей. Стоит также отметить, что производство будет налажено в Китае, уже сейчас 30% всех предлагаемых на местном рынке моделей Audi, собираются на китайских заводах. При этом 40% от реализованных машин компании - кроссоверы. Новые моедли будут собираться на локальном заводе FAW-Volkswagen, который способен выпускать более 150 тысяч машин в год.