Эксперты назвали наиболее импортируемые авто в РФ

В соответствии с информацией, распространенной аналитическим центром «АВТОСТАТ», в минувшем году в Россию ввезли 235 000 легковых автомобилей, что на 0,5% выше результатов годичной давности. Доля новых авто составила 92% от совокупного объема, а вот на подержанные машины пришлось 8%.

Наиболее ввозимой машиной в 2017 году выступает японский внедорожник Toyota Land Cruiser Prado с результатом 12 351 единица. Второе место досталось Lexus RX, который был ввезен в количестве 8 538 экземпляров. ТОП-3 закрывает Toyota Land Cruiser (6238 штук).

В ТОП-5 попали немецкий Mercedes-Benz GLC (6235 ед.) и «японец» Lexus NX (6186 шт.). В первой десятке наиболее импортируемых в РФ авто числятся Mercedes-Benz GLE (6 144 шт.), Toyota Prius (6064 ед.), Mercedes-Benz E-Class (5 415 шт.), Lexus LX (4 775 ед.) и Toyota Corolla (4 696 шт.).