KIA привезёт в Россию ещё один бюджетный кроссовер

Вскоре на российском рынке появится новый "паркетник" от южнокорейской компании KIA. Новинка станет SUV B-класса и пополнит модельный ряд, в котором расположился Soul.

На сегодняшний день модельный ряд B-класса KIA в России занимает лишь одна модель, которую сложно назвать не то чтобы внедорожником, но даже и кроссовером - речь о KIA Soul. В России вскоре возможно приедет европейский "собрат" модели Rio - "паркетник" Stonic, продающийся в Китае под именем ix25. Напомним, ранее представители компании сообщали, что появление данной модели на российском рынке не планируется.

Как отметил Чжон Вон Чжон, президент российского офиса KIA, компания решила продвигать модели сегмента B-SUV, а потому пересмотрела свое решение о российской версии Stonic. Для отечественного рынка новинка получит улучшенную "начинку", а соответственно и более дорогой ценник.