Toyota выводит на рынок новый компактный кроссовер IZOA

В Китае начинаются продажи нового кроссовера Toyota IZOA. Данный автомобиль представляет собой несколько трансформированную версию модели C-HR, которую приспособили для реализации на территории КНР с учетом предпочтений местного потребителя.

По сравнению с Toyota C-HR кроссовер IZOA стал длиннее на 45 мм. При габаритах в 4405х1795х1565 новинка имеет между осями расстояние в 2640 мм и дорожный просвет в 178 мм. Паркетник будет продаваться на китайском рынке с усовершенствованной информационно-развлекательной установкой под управлением Baidu CarLife.

Кроссовер Toyota IZOA оснащается атмосферной силовой установкой объемом 2 л отдачей 171 л.с., крутящим моментом в 205 Нм и увеличенной до 13:1 степенью сжатия. Для агрегата предусмотрены бесступенчатый вариатор или шестискоростная механическая трансмиссия. Полноприводная версия паркетника в КНР продаваться скорее всего не будет.

Для кроссовер Toyota IZOA предусмотрены семь эйрбэгов, климатическая установка, электронный «ручник», запуск двигателя с кнопки, система стабилизации, «парящий» экран развлекательного комплекса, панорамный люк с электроприводом, 17-дюймовые колесные диски. Самый дешевый вариант паркетника обойдется клиенту в 140 000 юаней (1 371 000 рублей). Максимальная стоимость новинки составляет 180 000 юаней (1 763 000 рублей).