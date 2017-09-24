Для шоу "Форсаж" построен агрессивный пикап Mitsubishi L200

Инженеры британского представительства японской автомобилестроительной компании Mitsubishi разработали специальное издание своего пикапа Mitsubishi L200 для шоу Fast and Furious Live. Грузовой внедорожник получил внешнюю защитную конструкцию, заднюю подвеску с увеличенным ходом и новые колесные диски.

В моторном отсеке специальной версии пикапа расположился турбодизель рабочим объемом 2,4 литра с гибридным турбированным нагнетателем Garret, выпускным механизмом и мощным воздушным фильтром. Кроме того машину обустроили большим промежуточным охладителем и системой бокового выхлопа.

В интерьере особого исполнения пикапа Mitsubishi L200 следует выделить гоночные сиденья-ковши, получившие карбоновое основание и четырехточечные ремни безопасности. Авто станет одной из трех моделей компании, привезенных на данное мероприятие. Отмечается, что в ходе такого шоу показываются трюки и автомобили, которые зритель мог увидеть в фильмах франшизы "Форсаж".