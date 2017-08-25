УАЗ "Патриот" получил новую версию с турбокомпрессором

Инженеры компании ТД-Моторс разработали турбокомплект для российского внедорожника УАЗ «Патриот», под капотом которого разместился мотор ЗМЗ-409. Отечественный автомобиль с дополнительной турбиной берет разгон до первой «сотни» меньше, чем за 10,0 секунд.

Для обладателей УАЗ «Патриот», изъявивших желание усовершенствовать свою машины, ТД-Моторс предлагает два турбокомплекта. Базовый вариант предусматривает перенастройку блока управления двигателем и внедрение компрессора GT28. Кроме него обновляют системы охлаждения, смазки, впуска-выпуска. После таких дополнений, агрегат уже генерирует 180-200 «лошадок». Однако за такую систему придется отвалить от 100 000 рублей.

На сегодняшний день инженеры «УАЗ» трудятся и над вторым пакетом с наименованием «Агрессив». Это пакет предусматривает увеличение мощности до 210-230 «лошадок». На базовую и «агрессивную» версии предлагается 6-месячная гарантия или 15 000 км пробега.