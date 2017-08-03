В ЕАЭС предлагают освободить владельцев электрокаров от транспортного налога

Евразийский экономический союз (ЕАЭС), в котором состоит Россия, предлагает отменить транспортный налог для владельцев электрокаров. Также для таких граждан могут ввести бесплатные парковки с зарядными устройствами.

Данные меры стали частью проекта плана по стимулированию производства и использования электрокаров на 2018-2020 годы. Аналогичный документ действовал в 2015-2017 годах. Новый проект был одобрен в Евразийской экономической комиссией (ЕЭК).

Новыми мерами должно быть простимулировано производство электрокаров. Это станет возможно благодаря формируемому перечню комплектующих, ключевых компонентов электрических моторов, объектов зарядной и сервисной инфраструктур, которые не производят в ЕАЭС. Также комитетом одобрены такие предложения проекта, как снижение ставок ввозных таможенных пошлин на комплектующие зарубежных фирм и организацию кооперации при производстве «зеленого» транспорта.

Ранее российское правительство поручило Минэкономразвития РФ проработать меры по развитию рынка электрокаров в стране. Ожидается, что в конце апреля будут озвучены предложения по импортной пошлине на «зеленый» транспорт, льготному кредитованию и так далее.

В 2016 году ЕАЭС ввел нулевой транспортный налог на ввоз легковых электрокаров и ставку в 5% для «зеленых» грузовиков. В сентябре минувшего года союз отказался от пониженных ставок.