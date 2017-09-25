Кросс-седан LADA Vesta Cross поступит в продажу этим летом

Новый LADA Vesta Cross позиционируется как седан повышенной проходимости. «АвтоВАЗ» обещает, что уже нынешним летом выведет новинку на рынок России.

По данным дилеров, скорее всего продажи нового седана LADA Vesta Cross стартуют в России не раньше июня текущего года. Автомобиль стоит на конвейере предприятия «Лада Ижевск».

Вседорожный седан LADA Vesta Cross получил клиренс, увеличенный до 203 мм. Транспортное средство получило защитные накладки на арках и бамперах, характерные для кроссоверов. Невзирая на изменения внешности, силовая составляющая новинки полностью позаимствована у стандартного седана. То есть, машина оснащается бензиновыми моторами объемом 1,6 и 1,8 литра тягой 106 и 122 л.с. соответственно. Для них предусмотрены 5-МКПП и 5-РКПП. Полным приводом новинка не будет оснащаться.

LADA Vesta представляет собой российский бестселлер, проданный в нынешнем году в количестве 24 333 единиц. Машина уступает по продажам только южнокорейской модели KIA Rio, разошедшейся тиражом 25 370 единиц.

Также минувшей осенью на отечественный рынок вышли LADA Vesta SW и Vesta SW Cross. Эти универсалы тоже укрепляют позиции ПАО «АвтоВАЗ» в России. «Сарай» достигает 4410 мм в длину и 1764 мм в ширину при колесной базе размером в 2635 мм и клиренсе в 172 мм (SW) или 202 мм (SW Cross).